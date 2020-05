Müll liegt um Bänke herum

Müll liegt um den Papierkorb. © Engler

Wer hier sitzt, hat einen wunderschönen Ausblick auf den Altrhein – wäre da nicht der Dreck, der sich rund um die Bänke an der Riedspitze in Sandhofen sammelt. Immer wieder hagelt es deswegen Beschwerden, vor allem nach Wochenenden.

Kritik gibt es nicht nur an Besuchern, die ihren Unrat einfach fallen lassen, sondern auch an der Zahl der Abfallkörbe. Der eine ist oft übervoll, Tüten, Dosen und sonstiger Müll liegen bisweilen darum herum, Zigarettenkippen werden ohnehin einfach nur weggeschnippt.

Dass es an dem mit viel Aufwand von der Stadt eingerichteten kleinen Erholungsplatz glücklicherweise nicht immer so aussieht, liegt an engagierten Bürgern, die freiwillig aufräumen. Etwa die Gruppe „Surfrider“, die auf dem Wasser und an der Uferanlage den Müll sammelt. Gut dass manche Spaziergänger sich nicht zu schade sind, den Müll wegzuräumen. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020