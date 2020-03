Musiker heizen ein

Vor wenigen Tagen, beim Kappenabend des Sängerbund-Sängerlust im Badischen Hof in Sandhofen, gaben sie ihr umjubeltes Debüt: die „Sorgenbrecher“. Die neue Band der Sänger besteht aus vier Vollblutmusikern, alle „begeisterungsfähig und mit einem Repertoire, das wirklich jeden Musikgeschmack bedient“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Das Quartett war bereits in vielen musikalischen Formationen vertreten und bezeichnet sich stolz als „Hausband des Sängerbund-Sängerlust in Sandhofen“. Markus Schnell, Chorleiter des Sängerbundes, beherrscht fast alle Musikinstrumenten und ist in Sandhofen kein Unbekannter, Klaus Scharpf am Bass war jahrzehntelang bei der BigBand Sandhofen, Peter Jung spielt E-Gitarre und gehörte lange zu den „Shutters“ im Sinsheimer Raum. Komplettiert wird das Quartett durch Herbert Kistner am Schlagzeug. Zum Repertoire der Truppe gehören nicht nur Stimmungslieder, sondern auch Oldies und Rock ’n’ Roll.

Die Sänger wollen auch weiterhin ihr Können zeigen und in Sandhofen und Umgebung mit ihrem Gesang Freude bereiten. red/zg

