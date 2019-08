Musiker helfen Kinderhospiz

Sie spielten in der Gaststätte Nesthäkchen in der Birnbaumstraße in Sandhofen für einen guten Zweck: die Coverband X-Ties. Insgesamt brachte der Abend einen Gewinn von 800 Euro. Diesen Betrag erhöhte Daw Thong-Grokenberger vom Massagesalon in der Schönauer Straßemit um 200 Euro. Die Wirtin des Nesthäkchens, Elke Franjo, legte ebenfalls noch 200 Euro aus eigener Tasche dazu. So gingen 1200 an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Das Bild zeigt (v.l.) Elke Franjo, Sven und Daw Grokenberger, Jens Weidenauer. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.08.2019