MVV erneuert Stromnetz

Mit der Einrichtung der Baustelle starteten jetzt in Sandhofen Arbeiten der MVV am Stromnetz. Dabei würden „die Straßenseiten nacheinander einseitig aufgegraben, um die alten Stromkabel durch neue zu ersetzen. In dieser Zeit müssen vorübergehend die Parkplätze entfallen. Bei der Zufahrt zu den Grundstücken kann es in Absprache mit den Anwohnern zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen“, teilt die Netzgesellschaft der MVV mit. Betroffen von der Erneuerung des Niederspannungs-Stromnetzes sind laut Unternehmen Leinpfad, Riedlach, Petersauer-, Kalthorst-, Gaswerk-, Luftschiffer-, Domstift-, Tauben-, Sonnen- und Birnbaumstraße. Zwischen 21. Dezember und 7. Januar werde nicht gearbeitet.

Ausgetauscht werden auch ältere Stromhausanschlüsse. Wo dies erforderlich sei, nehme ein Mitarbeiter der MVV Netze mit den Hausbewohnern Kontakt auf, um einen Vorort-Termin abzustimmen. „Er weist sich unaufgefordert mit einem Ausweis der MVV Netze aus“, teilt das Unternehmen mit. Weitere Infos per E-Mail an instandhaltung-stromnetze@mvv-netze.de. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018