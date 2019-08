Nachwuchs zeigt sein Können

Beste Stimmung herrschte beim Sommerfest der Eiche-Ringer in Sandhofen. Als Stargast hatte der Verein in diesem Jahr den Sänger Edi Mendes engagiert. Er trug neben den hohen Temperaturen zusätzlich dazu bei, dass die Gäste ins Schwitzen kamen. Seine interpretierten Oldies aus der Schlagerwelt kamen bei den Feiernden prima an. Viele sangen und tanzten mit.

Vorstand Marcel Knittel und seine große Helfermannschaft sorgten sich um das Wohl der Gäste, die schützend vor der Sonne einen Platz unter einem der aufgestellten Zelte fanden. Am Nachmittag zeigten die kleinen und die jugendlichen Ringer in Schaukämpfen, was sie bisher von ihren Trainern und bei Wettbewerben gelernt hatten.

Für die Kinder war zum Toben wieder eine Hüpfburg aufgebaut, die fast pausenlos von den Mädchen und Jungen in Beschlag genommen wurde. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.08.2019