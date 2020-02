Narren machen Windräder zum Thema

Der närrische Lindwurm am Fasnachtsdienstag, 25. Februar, zieht sich auch in diesem Jahr durch die Straßen von Sandhofen. Insgesamt 25 teilnehmende Gruppen haben sich bis jetzt bei Zugmarschall Heiko Stasch gemeldet – sie werden mit Wagen oder zu Fuß unterwegs sein. Angeführt wird der Zug von den Guggemusikern Domguggler aus Speyer, die in diesem Jahr ihr elfjähriges Jubiläum feiern. Dieser Musikzug wurde vom Gewerbeverein Sandhofen gesponsert, wofür die SKV-Karnevalabteilung Stichler sehr dankbar ist.

Nicht nur die Domguggler, auch der Reit- und Fahrverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf ein Jubiläum hinzuweisen – 50 Jahre wird er alt. Zehn Jahre mehr haben die „Löwenjäger“ vorzuweisen, sie gehören schon seit langer Zeit zum festen Bestandteil des Sandhofener Umzugs.

Zwischen Garten und Sportplatz

„Wenn es zum Heulen nicht langt, lachen wir darüber“: Dieses Motto haben sich die „Gartenschnecken“ auf die Fahnen geschrieben. Gemeint ist sicherlich: Sollte die Saat im heimischen Garten nicht aufgehen, nimmt man es gelassen. Als Fußballfreunde geben sich nicht nur die hier aktiven Clubs, sondern auch eine Gruppe von Borussia Mönchengladbach. Sportlich geht es daneben beim Karate Do und bei den Adler-Fans zu.

Die Tanzsportgarde des SKV zählt mit ihren bunten und abwechslungsreichen Kostümen sicherlich zu den optisch schönsten Zugnummern – genauso wie ihre Lieblichkeit. Das Thema „Windräder“ darf bei diesem Fasnachtszug selbstverständlich nicht fehlen. Dafür sorgen die Senatoren. Zu den Gruppen, die von weiter her anreisen, zählen in diesem Jahr die Kakadus aus Waghäusel. Den Schluss macht wie immer der Wagen des Elferrates der Stichler. Durch den Wegfall der Straßenfasnacht endet der Zug dann in diesem Jahr nicht am Adler, also am Denkmal, sondern löst sich im Kreuzungsbereich Schönauer-/Bartholomäusstraße auf. Auch wenn Zugbegleiter mitlaufen, sollten Eltern zur Sicherheit ihrer Kinder dabei sein. Vorsicht ist geboten, damit beim Fangen der Gutsel keines der Kinder unter die Räder kommt.

Gutsel und auch andere Süßigkeiten werden sicher wieder reichlich geworfen. Der Zugmarschall weist darauf hin, dass es nichts bringe, wenn Kinder mit ihren Tüten direkt an die Wagen gingen: „Dort gibt’s nix. Die Gutsel werden geworfen“, betont Stasch. Das sei schon allein aus Sicherheitsgründen erforderlich. Entlang des Zugweges werden Bewohner oder Vereine wieder Getränke anbieten – bei den Gästen wird dieses Angebot stets dankbar angenommen.

Kurzentschlossene willkommen

Jetzt bleibe nur noch zu hoffen, dass der Himmel nicht seine Schleusen öffne, meinen die Organisatoren. Davon profitierten schließlich auch in dieser Zeit angesetzte Umzüge in anderen Stadtteilen. Die Veranstalter freuen sich jedenfalls wieder auf eine große interessierte Menschenmenge, die entlang des Zugweges laut Sa-Hoi schreien wird.

Wer sich kurz entschlossen dem Umzug in Sandhofen anschließen möchte, kann sich noch bis zu einer Stunde vor Beginn, also bis gegen 13 Uhr, bei Heiko Stasch melden. Der Zug soll sich, wie schon im vergangenen Jahr, um 14.11 Uhr in Bewegung setzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020