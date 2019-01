Neue Stichler-Regentin zeigt sich überwältigt

Viele ehemalige Lieblichkeiten und auch die aktuelle Regentin, Michelle I. vom Goldenen Schnitt, nahmen jetzt teil am Prinzessinnenfrühstück der Stichler, der Abteilung Karneval im Großverein SKV. Organisiert wurde es einmal mehr von Sabine I. vom Schillernden Haar. Sie hatte die Kampagne 2003/2004 angeführt. Bereits zum sechsten Mal richtete Sabine Klotz, so ihr „bürgerlicher“ Name, dieses Frühstück aus, das ihr Mann Armin erneut sponserte.

Nach und nach vernahm man immer stärker das laut gerufene Sa-Hoi, mit dem die Gäste die Tollitäten beim Betreten des Saales im Bürgerschaftlichen Zentrum in der Schönauer Straße begrüßten.

Einen besonderen Glanzpunkt verlieh dem Frühstück die aktuelle Regentin, Michelle I., mit ihrem eleganten rosafarbenen Prinzessinnenkleid. Eingeladen waren auch Senatoren und Elferräte.

Nach dem Sektempfang begrüßte Sabine Klotz die Lieblichkeiten und Gäste. Ein besonderes Willkommen galt der immer strahlenden Prinzessin Michelle I.. Alle anwesenden Vorgängerinnen der Stichler überreichten ihr in einem Defilee rote Rosen.

Volksbank-Direktor Manfred Baumann verhielt sich ganz „gentlemanlike“ und reichte ihr ein Taschentuch. Er hatte schon vorausgesehen, dass bei der Begrüßung mit den Rosen Tränen fließen würden. „Nein danke, das Taschentuch brauche ich nicht“, wehrte Michelle I. ab – was sich als Irrtum herausstellte, da sie dann doch die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Gespannt warteten die Gäste auf die angekündigte Tina Turner. Sie parodierte Andrea Volz von der Gruppe „Die Manatis“, die vor der Auflösung des Vereins der Neckarstädter Narrengilde angehört hatten und sich jetzt dem CCW auf dem Waldhof angeschlossen haben. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019