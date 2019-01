Nostalgische Zeitreise ins alte Dorfleben

Mit einer Sonderausstellung erinnert das Heimatmuseum Sandhofen bis Ostern an verstorbene Maler aus dem nördlichen Vorort. „Wir freuen uns über ihr Interesse an Gemälden und Zeichnungen, die sich der Malerei verschrieben hatten“, so die Leiterin des Heimatmuseum, Helga Weber, bei ihrer Begrüßung. Die Besucher konnten sich davon überzeugen, dass der Stadtteil in künstlerischer Hinsicht einiges zu bieten hat.

Viele Gemälde zeigen Gebäude oder die Landschaft in und um Sandhofen, die die Künstler aus verschiedenen Blickwinkeln umgesetzt haben. Erklären musste Helga Weber lediglich den Jüngeren das von Hermann Herzberger (geb. 1896) gemalte Bild „Stickedäärle“, das den früheren Weg von der Obergasse zwischen den Häusern in Richtung TSV-Halle aufzeigt. Das „Steckentürchen“, wie man es übersetzen könnte, hat seinen Namen durch die Begrenzung entlang der Grundstücke des Weges mit Stecken oder dünnen Pfählen.

Beitrag zu 1100-Jahr-Feier

Weitere alte Ansichten, darunter Landschaftsbilder, zeigte die Ausstellung mit den Werken des 1904 geborenen Heinrich Neudecker, Otto Schröder (1907) und August Sohn, der im Jahr 1911 das Licht der Welt erblickt hatte. Die Bilder von Richard Bender (Jahrgang 1917), oft gemalt mit kräftigen Farben, zogen, wie alle anderen Werke, die Blicke auf sich. Richard Bender war auch maßgeblich an der 1100-Jahr-Feier im Jahre 1988 in Sandhofen als Künstler beteiligt.

Das wohl bekannteste Bild von Kurt Jakob, Jahrgang 1921, der eher als Grafiker bekannt war, zeigt die drei Kirchen in Sandhofen. Weitere Gemälde stammen von Helmut Pschibilski (1928). Der jüngste im Bunde ist Malermeister Helmut Sperl, 1942 in Österreich geboren. Er zählte bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr zu den wirklich „eingefleischten“ Sandhofenern.

Weit über die Grenzen hinaus bekannt ist wohl der Sandhofener Maler Willi Wernz, der am 22. November seinen hundertsten Geburtstag feiern könnte. Bilder von Willi Wernz zieren noch immer die Wände des Veranstaltungshauses PX de Dom, eine Hinterlassenschaft des Künstlers an den damaligen Pfarrer der ehemaligen evangelischen Jakobusgemeinde, August Becker.

Alle Künstler hätten, so Helga Weber, in ihren Werken und mit ihrem Wirken ihr Denken und Fühlen ausgedrückt und es der Nachwelt hinterlassen. Vom Maler Otto Schröder wusste Peter Rohr von der Blumenau zu berichten, dass dieser die großen Filmplakate, die an dem damaligen Kino „Capitol“ auf die Filme aufmerksam machten, gestaltet hat. Zu den Bildern bei der Ausstellung habe man schon eine Beziehung, da man viele der vorwiegend als Hobbymaler Tätigen selbst gekannt habe, meinten Besucher. Auch die Schulleiterin der Gustav Wiederkehr-Schule, Sibille Krappel, zeigte sich von der Ausstellung begeistert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019