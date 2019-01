Ortsverein schafft Funkstation an

Bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsverbandes Sandhofen wählten die Mitglieder Karl Schaz erneut zum Vorsitzenden. Ralph Streib trat als Stellvertreter zurück, er übernimmt den Posten des Schatzmeisters. Sein Nachfolger ist Stefan Filsinger. Schriftführerin ist Selina Posch, Beisitzer Dominique Hiebel und Sabine Ritter von Zabern.

Schaz würdigte das gesamte DRK-Team, das sich bei den Blutspendeaktionen engagiere, und dankte dem RSC Eiche, in dessen Sportstätte, der Turnhalle der Sandhofenschule, die Blutspendetermine stattfinden. Nicht nur bei dieser Gelegenheit, sondern auch bei der Kerwe, dem Straßenlauf, Veranstaltungen beim Reiterverein, den Ringern und Rock-Konzerten in der SAP-Arena sei das DRK präsent. Regelmäßig müssen die Sanitäter an Schulungen teilnehmen, um sich fortzubilden. Schaz dankte außerdem den Spendern Gerhard Häffner und Andreas Beier, die es dem Ortsverein ermöglicht hätten, eine dringend benötigte Funkrelaisstation anzuschaffen.

Nach dem offiziellen Teil ehrten die Vorstände Dieter Knoll für seine 40-jährige Zugehörigkeit zum Sanitätsdienst mit einer Spange in Gold, einer Ehrenurkunde und einem Präsent des Kreisverbandes. Für 25 Jahre im Ehrenamt erhielt Claus Ritter eine silberne Spange und Urkunde. Mit der silbernen Spange wurden auch – für zehn Jahre Sanitätsdienst – Dominique Hiebel und Selina Posch ausgezeichnet.

Beim DRK-Ortsverein, der sich immer dienstags um 19.30 Uhr im bürgerschaftlichen Zentrum (Schönauer Straße) trifft, sind neue Mitglieder, die sich ehrenamtlich betätigen wollen, willkommen. eng

