Pächterwechsel bei Kleingärtnern

Die Stammgäste Matthias Kölmel (l.) und Sven Hofmann (r.) bei Giuseppe Rizzuto und Maria Bolcu. © Engler

Giuseppe Rizzuto ist im Mannheimer Norden kein Unbekannter. Mit seiner Lebensgefährtin Maria Bolcu betrieb er zwölf Jahre lang die Pizzeria in der Hanf-/Ecke Webereistraße in Sandhofen und zuvor 19 Jahre lang das ehemalige Bowling Center im Herrenried. Seine Arbeit setzt er bei den Kleingärtnern fort, in der Gaststätte „Schulungsheim“ in Sandhofen. Seine Küche bietet neben täglich wechselndem Stammessen italienische und deutsche Küche – von Pizza bis zu Schnitzeln. Das neu eingerichtete Lokal bietet ebenso wie der Biergarten jeweils rund 100 Plätze für Gäste an. Zumindest für dieses Jahr ist kein Ruhetag geplant. Öffnungszeiten sind durchgehend von 11.30 bis 23 Uhr. Für die Raucher gibt es einen ausgewiesen Raum. Eltern mit Kindern steht der Spielplatz der Kleingärtner, genau gegenüber dem Eingang zur Gaststätte, zur Verfügung. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019