Pädagogin mit Faible für Kunsthistorie

Anzeige

Ihre Bestellungsurkunde hat sie schon im vergangenen Herbst bekommen, und an der Sandhofen-Realschule unterrichtet sie bereits seit 2009 als Geschichts-, Kunst- und Deutschlehrerin. Doch die offizielle Amtseinführung von Jutta Petri als neue Leiterin schloss sich erst jetzt an – in einem kleinen feierlichen Rahmen.

Nach den musikalischen Beiträgen der „Rhythm and more“-AG zeigten die Schüler der Klasse 5b mit ihren Zaubertricks, was sie drauf haben. Den formellen Teil übernahm Direktorin Doris Bretzer vom Staatlichen Schulamt Mannheim.

Modernes Arbeitsumfeld

Bretzer beschrieb in ihrer Laudatio den beruflichen Werdegang von Jutta Petri. Die aus dem rheinland-pfälzischen Nierstein stammende Wahl-Mannheimerin studierte in Freiburg, Mainz, Trier, Aachen und Köln – neben ihrem Abschluss als Pädagogin ist sie auch Kunsthistorikerin. Ihr erstes Staatsexamen hat sie an der Universität in Köln im Fach Kunst abgelegt. Nach der Theorie folgte die Lehrerausbildung an einer städtischen Gesamtschule im Kreis Aachen, bis sie im August 2007 ihr zweites Staatsexamen erwarb.