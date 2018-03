Persönliche Schicksale „sehr berührend“

Anzeige

Das gilt auch für ein Projekt, das seit 2014 in enger Zusammenarbeit mit der Gustav-Wiederkehr-Grundschule läuft – im Keller des Gebäudes ist die Gedenkstätte untergebracht. Die „Kaninchen-AG“, so nennt sich das Angebot, bringt Viertklässlern behutsam nahe, welche schrecklichen Dinge sich vor mehr als 70 Jahren in Deutschland und in Mannheim abspielten. Solche Angebote gibt es hierzulande kaum, Mannheim war eine Art Vorreiter – und natürlich war das Projekt umstritten. Könnten die Kinder angesichts der Verbrechen der Nazis nicht traumatisiert werden?

Mit dieser Frage hat sich auch Nils Pape beschäftigt. In seiner Bachelorarbeit am Institut für Sonderpädagogik an der Leibniz Universität Hannover geht er auf „die Perspektive von Kindern auf Lernangebote und Gedenkstättenbesuche zum Thema Nationalsozialismus“ ein – und hat dazu das Projekt in Sandhofen untersucht. Sein Fazit: „In jedem Fall kann festgestellt werden, dass die Kinder Befürchtungen einer Traumatisierung oder einer Bagatellisierung der Verbrechen (...) nicht artikulieren“, das Mannheimer Angebot sei ausgesprochen sinnvoll.

Was Pape vor einigen Monaten wissenschaftlich fundiert feststellte, kann Marco Brenneisen aus seiner praktischen Arbeit in Sandhofen nur bestätigen. Die Schüler zeigten ein hohes Interesse an der Thematik – insbesondere, wenn es um persönliche Schicksale gehe. Zum Beispiel erfuhren die Kinder einiges über Andrzej Branetzki. Er war als 14-Jähriger im September 1944 ins KZ Dachau verschleppt und von dort als Zwangsarbeiter nach Sandhofen gebracht worden. „Die Kinder wollten ihn unbedingt kennenlernen“, erinnert sich Brenneisen. Und so sei einer der Höhepunkte des Projekts vor drei Jahren die persönliche Begegnung der Kinder mit ihm gewesen. „Das war für alle sehr berührend.“ Eines der Mädchen hielt wenige Monate später als Fünftklässlerin ein Referat über Branetzki. Das freut Marco Brenneisen besonders, denn „es zeigt: Da ist etwas hängengeblieben.“

Bevor die Grundschüler die Gedenkstätte besuchen, nähern sie sich bei 15 vorbereitenden Treffen der „Kaninchen-AG“ Schritt für Schritt dem Thema. Zunächst geht es – deshalb der Name – um die Rechte und Bedürfnisse eines Kaninchens. Das leitet über zu Menschenrechten, zu Schlüsselbegriffen wie „Rassismus“ und „Verfolgung“ und schließlich zu ausgewählten Biografien von Häftlingen. Erst danach besuchen die Schüler die Gedenkstätte.

Museum statt „Gruselkammer“

Manche Kinder, schmunzelt Brenneisen, erwarteten dann „so eine Art Gruselkammer“. Und seien im ersten Moment enttäuscht, nach dem Motto: „Das ist ja nur ein Museum.“ Aber diese Enttäuschung währe nicht lange, wenn es im Raum der Biografien wieder um konkrete Schicksale gehe.

Die Idee zur „Kaninchen-AG“ kam von Schulleiterin Sibille Krappel. „Wir waren gespannt, ob das Angebot angenommen wird“, so Brenneisen. Aber die Reaktionen seien „von Beginn an gut“ gewesen. Pro Schuljahr kann ein gutes Dutzend Viertklässler an der „Kaninchen-AG“ teilnehmen – die Nachfrage ist aber höher.

