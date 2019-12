Plädoyer für den Gesang

Bei der diesjährigen Adventsfeier des VdK-Ortsverbands Sandhofen im Gemeindesaal der Dreieinigkeitsgemeinde wurden selbst die Veranstalter mit Darbietungen überrascht. So brachte die Jazztanzgruppe des SKV Sandhofen sowohl mit Bewegungen als auch mit Texten von Ute Fenzel zum Ausdruck, dass das Leben im Fluss ist. Künstlerisch zeigten die Tänzerinnen auf, wie man Nähe gewinnt, und welche Rolle Respekt spielt. Zum Schluss interpretierte Ute Fenzel noch „Nobody knows the trouble I’ve seen“.

Nachdem Birgit Scherb die Gäste und den Hausherren, Pfarrer Wolfram Langpape, begrüßt hatte, folgten die Grußworte von Karl-Heinz Noh vom Kreisverband und Stadtrat Roland Weiß (ML). Der Pfarrer hatte eine Geschichte im Gepäck, bei der es um die Bedeutung der Musik ging. Anstatt an der Supermarktkasse mit Geld zu bezahlen, solle man dort doch Singen. Junge Akteure des Kinderhauses in der Ausgasse taten das – sie eröffneten mit „Weihnachtsbäckerei“ singend das Programm. Herta Spengler und Fritz Zinke wurden für zehn, Jürgen Böh, Johann Lotterhoff, Irmgard und Klaus Zapf für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Weitere musikalische Beiträge kamen von Uwe Heuler an der Panflöte, den Klaus Jörger am Klavier begleitete. Außerdem umrahmten wie in jedem Jahr Angela und Bernd Hoffstaetter das Programm. Bei Kaffee und Kuchen verbrachten die Mitglieder und ihre Gäste einen schönen Nachmittag. eng

