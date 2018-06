Planungen für Gewerbeschau laufen

Anzeige

Bei der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins Sandhofen standen die Vorstandwahlen im Miitelpunkt. Bei den Neuwahlen gab es keine einzige Überraschung. Die Vorsitzende Bettina Herbel wurde in ihrem Amt bestätigt, Stellvertreter ist Reinhard Steinfurth. Stellvertreterin bleibt Ilona Spatz. Als Schriftführer wird auch künftig Walter Schwemlein tätig sein. Als Kassiererin wurde Jasmin Eck bestätigt. Beisitzer sind Heike Anders-Dahms, Daniela Fenzel, Simone Mechnig-Pfeiffer, Marcus Andrae und Bernd Mechnig.

Hervorzuheben ist, dass alle ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt oder gewählt wurden. Anscheinend fährt der Gewerbeverein in ruhigen Gewässern. In ihrem Jahresrückblick blickte die Vorsitzende auf eine Reihe gelungener Veranstaltungen wie Kerwe, Kerwelauf, verkaufsoffener Sonntag und die Lange Nacht der Kunst und Genüsse, Fasnachtsumzug und Maibaumaufstellung zurück. Alle Veranstaltungen seien erfolgreich und unfallfrei verlaufen, so Herbel. Geradezu „gigantisch“ sei der Zulauf bei der Langen Nacht gewesen: „Wir sind im Bereich des Bundes der Selbständigen hier in der Region schon ein Vorzeigeverein“, zog Herbel ein durchweg positives Fazit.

Auch für das kommende Jahr seien die gleichen Veranstaltungen geplant. Hinzu komme eine Gewebeschau, die der Verein selbst auf die Beine stellen werde. Gespräche würden mit verschiedenen Verantwortlichen geführt, Aber Ergebnisse könnten noch keine vorgestellt werden, so die Vorsitzende. Es werde aber eine Schau der Gewerbetreibenden in Sandhofen, also mit Firmen vor Ort, geben.