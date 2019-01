„Planungen so nicht umsetzen“

Es gibt Themen, bei denen Parteien unterschiedlicher Couleur an einem Strang ziehen. Der Kampf gegen den drohenden Lärm von Güterzügen ist so ein Thema. Seit klar ist, dass die Deutsche Bahn die östliche Riedbahnstrecke zweigleisig ausbauen möchte, laufen die Kritiker vor Ort Sturm.

Beim Neujahrsempfang der Gemeinnützigen Bürgervereinigung und der Volksbank Sandhofen ging Claudias Kranz (CDU) darauf ein. Eingeladen als Vertreter der Stadt und des Gemeinderats richtete er einen dringlichen Appell an die vielen anwesenden Vertreter von Politik, Wirtschaft und Vereinen: Es bleibe „noch ein halbes Jahr Zeit, massiv darauf einzuwirken, dass die Planungen so, wie sie vorliegen, nicht umgesetzt werden.“ Dazu bedürfe es aber „des Engagements aller“.

Dass die Kritiker der Bahn keine Ruhe geben, darauf hofft auch Roland Keuerleber, der Vorsitzende der Bürgervereinigung. Er erinnerte daran, dass die Bürgerinitiative „Gesundheit statt Bahnlärm“ auf der Blumenau Fahrt aufgenommen hatte. Dass Bürgerproteste nicht vergeblich sein müssen, machte er am Beispiel Coleman deutlich. Als die Pläne der Landesregierung offenbar wurden, auf dem Gelände nördlich von Sandhofen ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge einzurichten, „gingen die Bürger auf die Straße und sammelten Unterschriften“. Tatsächlich sei dann im Oktober 2018 „die für viele befreiende Meldung“ gekommen, dass das Land seine Pläne aufgegeben habe.

Hoffen auf Abzug der Amerikaner

Viele Bürger haben sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, auf Coleman dem Naturschutz zu seinem Recht zu verhelfen. Aber noch nutzen die US-Amerikaner Teile des Geländes. Claudius Kranz wagte einen Blick in die Zukunft: „Bei Herrn Trump weiß man nie, was er abends twittert, wenn er morgens aufsteht. Ich hoffe, dass er twittert, wir ziehen aus Coleman ab.“

In seiner Begrüßung richtete Volksbank-Direktor und Gastgeber Manfred Baumann den Blick ebenfalls in die Zukunft: Er wünschte allen nicht nur „ein gesundes Jahr 2019 mit wahnsinnig vielen schönen Momenten“, sondern wandte sich auch konkret an die Kommunalpolitiker, die sich am 26. Mai dem Votum der Wähler stellen müssen. Baumann erhofft sich einen „respektvollen, fairen, von Sachthemen getragenen Wahlkampf“ und danach „eine glückliche Hand bei all Ihren Entscheidungen – und den notwendigen Rückhalt in der Bevölkerung“. Von allen anderen erwartet er, dass sie bei Kommunal- und Europawahl ihre Stimme abgeben: „Das ist sogar Bürgerpflicht.“

Keuerleber griff weitere Themen des vergangenen Jahres auf – sowohl welt- als auch kommunalpolitisch. Unter anderem erinnerte er an das „große Unverständnis und den Unmut in der Bevölkerung“ über die von der evangelischen Kirche angekündigte Schließung der Scharhofer Kita Elias, an den „Zirkus mit dem Zirkus“ an der Riedspitze und den Tod des SPD-Kommunalpolitikers Klaus-Peter Sauter – „ganz und gar ein Sandhöfer“.

So blieb Claudius Kranz nur noch wenig an Themen übrig: „Fast alles, was ich sagen wollte, hat in irgendeiner Weise Roland Keuerleber angesprochen.“ Kranz erwähnte ergänzend den Ausbau der Sandhofen-Real- zur Ganztagsschule, die den Schulstandort im Norden nachhaltig sichere. Außerdem erinnerte er die kreative Protestaktion, bei der am Stich Tempo-30-Markierungen auf die Straße aufgebracht wurden. „Das wurde zwar von der Stadtverwaltung schnell revidiert“, aber der Wunsch der Bevölkerung nach einer besseren Verkehrsberuhigung sei „rübergekommen“. Auch er richtete einen Appell an alle, am 26. Mai zu beiden Wahlen zu gehen.

Dickes Lob für Bürgervereinigung

Nicht zuletzt erinnerte Kranz an die Bedeutung der Bürgervereinigung Sandhofen, die 2018 ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. „Eine aktive gesellschaftliche Gruppe ist das Wichtigste, was wir im Stadtteil haben, damit die Bevölkerung zusammenwirkt und zusammenhält. Er freue sich, dies „im ersten Jahr der nächsten 100 Jahre Bürgervereinigung“ sagen zu können.

Passend zum harmonischen Empfang, bei dem nach dem offiziellen Teil Sekt und belegte Brote bereitstanden, waren die Musikbeiträge, für die Sängerin Jana-Lucia Mihalyak und Gitarrist Thilo Zirr verantwortlich zeichneten. Ausdrucks- und gefühlvoll interpretierte Mihalyak unter anderem „Freude, schöner Götterfunken“, „Zu Ende träumen“ von PUR und Mark Forsters „Chöre“.

