Prinzessin Anja übernimmt Amtsgeschäfte

Eine „Stichler“-Prinzessin hält Wort: Getreu ihrem Versprechen, an einem Vormittag den Dienst beim Bürgerservice in Sandhofen zu verrichten, trat Anja III. diesen in Begleitung von Präsident Karlheinz Wetzel (4.v.l.) und Elferrat Bernhard Wohnhas an. Die Verwaltungsfachangestellte Sina Dobhan (l.) stand ihr hilfreich zur Seite. Da die Bürger Gudrun und Gert Gramm (r.), die alles mit Humor

...

Sie sehen 36% der insgesamt 1114 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.02.2018