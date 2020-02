Prinzessin hilft im Rathaus

Wenn man schon regieren will, muss man dafür etwas tun. Das gilt auch für Svenja I., die Stichler-Prinzessin. Immer am Schmutzigen Donnerstag ist es Brauch, dass die Lieblichkeit ihren Dienst im Rathaus Sandhofen erfüllt. So half sie Bürger Erich Krück (l.) beim Ausstellen eines neuen Personalausweises. Hinter ihr Präsident Karlheinz Wetzel und Mitarbeiterin Anette Neider. Im Anschluss stattete die Prinzessin den Senioren gegenüber im Lutherhaus einen Besuch ab und zeichnete Köchin oder Koch mit Orden aus. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020