Profi von der Weltrangliste

Nach langer Turnierpause im WTA-Tenniszirkus bereitet sich Sophia Shabatava derzeit auf die kommenden Turniere in Europa vor – und das beim SKV Sandhofen. Die Profispielerin belegt Platz 375 im der WTA-Weltrangliste im Einzel und Platz 154 im Doppel. Sie begann mit zehn Jahren mit dem Tennissport in ihrer Heimat Tiflis/Georgien und wurde im Jahre 2007 Tennisprofi.

Nun arbeitet sie gemeinsam mit ihrem deutschen Tennis- und Fitnesstrainer Tim Schultz auf der schön gelegenen Tennisanlage des SKV Sandhofen und trainiert für die bevorstehenden Aufgaben. Als Trainingspartner hat sich auch Sebastian Kolb, erfolgreicher und engagierter Vereinsjugendtrainer des SKV, zur Verfügung gestellt. Nach Turnieren in Tschechien und Italien im Doppel und Einzel nimmt Sophia Shabatava Ende September wieder ihr Training in Sandhofen auf, um sich so dann auf kommende Turniere in Europa vorzubereiten. Der SKV drückt jedenfalls die Daumen. scho

