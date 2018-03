Anzeige

Vorbei sind die Zeiten, als Besucher von Veranstaltungen in der früheren Kirche PX de Dom in Sandhofen das gegenüberliegende Gemeindehaus aufsuchen mussten, wenn sie die Toilette benutzen wollten – und das bei Wind und Wetter. Jetzt gibt es in der früheren Jakobuskirche in der Domstiftstraße 40 eigene Toiletten. Die knapp 12 000 Euro teure Investition haben vor allem Sponsoren möglich gemacht.

Bei der Umgestaltung der Jakobuskirche zum Veranstaltungshaus PX de Dom hatte man das Thema Toiletten zunächst zurückgestellt, weil ja das gegenüberliegende Gemeindehaus über welche verfügt. Besonders bewusst, dass diese sanitären Anlagen schmerzlich fehlen, wurde es dem Betreiber, dem Christlichen Kulturverein Sandhofen (CKS), aber spätestens dann, als die Veranstaltungen in PX de Dom überwiegend für ein volles Haus sorgten. Die Gäste waren immer gezwungen, von dem einen Gebäude in das andere zu wechseln. Dies konnte vor allem bei Regen und Kälte sehr unangenehm sein.

Die Unterstützer Damit die Gäste jetzt nicht mehr das Haus wechseln müssen, wurde eine Damen- und Herrentoilette in PX de Dom integriert. Dies war allerdings nur mit Hilfe der Sponsoren möglich. Gefördert haben das Projekt die Volksbank Sandhofen, Pepperl & Fuchs, Metzgerei Schlenker, Ufa Zeitarbeit, Elektro Herbel, Weingut Metzger, Volland GmbH, Kagema, Paul Dental Labor sowie außerdem Dekan Ralph Hartmann und Steffen Jooß von der Evangelischen Kirchenverwaltung Mannheim. eng

Auch die Gäste spenden

Nach langen Verhandlungen mit der evangelischen Kirchenverwaltung Mannheim, der der Verein den Vorschlag unterbreitete, die sanitären Anlagen anbauen zu wollen, fand er dort im letzten Jahr schließlich Gehör. Der CKS-Vorsitzende Uwe Zirr unterbreitete zusammen mit seinen Vorstandskollegen der Kirchenverwaltung Vorschläge, die dann auf fruchtbaren Boden fielen. Der Architekt der Kirchenverwaltung, Patrik Eichhorn, zu dessen Aufgabengebiet die Betreuung der Liegenschaften zählt, unterstützte das Vorhaben planerisch.