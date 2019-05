Reise ins Mittelalter

In ihren mittelalterlichen Kostümen und mit ihren stilechten Instrumenten versetzte das Trio Conventus Tandaradey die Besucher im Zentralen Mannheimer Lehrgarten in Sandhofen kurzzeitig zurück in das Mittelalter.

„Ach, wie liebevoll der Liebe Freude war“ – beginnend mit Erzählungen nahm „Minnesänger“ Friedhelm Schneidewind zusammen mit Marisa Jandary und Thomas Memleb die Zuhörer mit auf eine Reise in eine vergangene Zeit. Die Leiterin des Lehrgartens, Ulrike Reutter, begrüßte die Gäste beim „Café-Garten“, der wegen der unsicheren Wetterlage nicht auf dem Gelände zwischen den blühenden Pflanzen stattfand. Man verlegte die Veranstaltung vielmehr vorsichtshalber in das Gebäude.

Die nächsten beiden „Café-Garten“-Termine sind am Freitag, 7. Juni, mit Adelante sowie am Freitag, 21. Juni, mit dem Gitarristen Michael Geis.

Dauer jeweils von 16 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird allerdings gebeten. eng

