Reiter haben neuen Chef

Nach zwölf Jahren als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Sandhofen (RuF) hat Gerhard „Gerd“ Herbel sein Amt niedergelegt. Nachfolger ist Patric Thome. Die Mitglieder dankten dem langjährigen Vorsitzenden herzlich. Zum neuen Vorstand gehören Bianca Rath als zweite Vorsitzende, Stephanie Haas (Kassenwartin), Nina Sommer (Sportwartin) und Iris Bellem (Schriftführerin). Der Vorstand wird durch die Beisitzer Sarah Diehm, Isabella Thome, Thorsten und Alina Bellem, Isabell Sommer und Harald Wegerle erweitert.

Zudem steht das große Sommerturnier an. Es findet auf dem Reiterplatz an der Riedspitze 8 von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, statt. Los geht es am Freitag um 11 Uhr mit Dressurprüfungen. Am Sonntag steht gegen 15.15 Uhr eine Voltigiervorführung auf dem Programm. Näheres zum Turnier gibt es unter rfv-mannheim-sandhofen.de oder unter der Telefonnummer 0621/77 46 49.

Gaststätte wird weitergeführt

Der Gaststättenraum, das „Reiterstübchen“, das in Eigenverantwortung von den Mitgliedern geführt wird, dient weiterhin als Vereinsheim und kann auf Anfrage bei Bianca Rath für Feierlichkeiten angemietet werden. Noch sind die Vorstandsmitglieder aber dabei, einige Dinge zu renovieren. So müssen zum Beispiel die Stromleitungen erneuert werden. Der RuF bietet auch Pferdeboxen und Stallanmietungen – mit Vollpension – an. Planungen für größere Veranstaltungen im Spätsommer 2020 zu „50 Jahre Reiterverein Sandhofen“ laufen. Gründungsdatum ist der 13. Mai 1970. 23 Mitglieder wählten damals den ersten Vorstand.

Intensive Jugendarbeit

Großgeschrieben wird die Jugendarbeit. So bietet der RuF Voltigieren und Umgang mit Pferden bereits für Kinder ab drei Jahren an. Nähere Informationen, auch zum Thema Schulpferde, gibt es bei Bianca Rath oder per E-Mail an info@rfv-mannheim-sandhofen.de.

Mittlerweile hat auch das Jugendteam die erste Nachwuchsversammlung abgehalten und Laura Schuch zur Jugendwartin gewählt. Jugendsprecher sind Alina Bellem und Marie-Claire Thome. Als Beiratsmitglieder sind Anna-Lena Keller, Saskia Diehm, Katja Winter und Anette Sommer im Amt. eng

