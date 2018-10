Riedspitze soll attraktiver werden

Birgit Fischer, Carolin Leonhardt, Detlef Hofmann, Max Lemke: Die Ausnahmekanuten zeigen, dass sich der Sandhofer Wassersportverein (WSV) über einen Mangel an sportlichen Aushängeschildern nicht beklagen kann. Wer sich dem Gelände des WSV an der Riedspitze nähert, wird dagegen rasch feststellen: Die Umgebung ist alles andere als ein Aushängeschild.

Der große sandige Platz vor dem Haupteingang ist staubrocken, uneben, unansehnlich. Laster stehen herum. Das andere Grundstück jenseits der Bürstadter Straße hat die Zirkusfamilie Frank, die hier fast drei Jahre mit ihren Tieren kampierte, inzwischen (fast) geräumt. Aber noch immer stehen Wagen herum, an vielen Stellen häuft sich der Abfall.

Hoher Bedarf an Freiflächen

Dieser Zustand soll bald der Vergangenheit angehören, betont WSV-Vorsitzender Ralf Frödert. Zusammen mit mehreren anderen Anrainern ist er zu einem Treffen gekommen, zu dem die SPD-Gemeinderatsfraktion eingeladen hat. „Wie werten wir das Althreinufer auf?“ – diese Frage stellen die Sozialdemokraten. Frödert hat darauf Antworten parat.

Nachdem die letzten Zirkuswagen verschwunden sind, so Ralf Frödert über das Gelände schräg gegenüber, „möchten wir über Winter Mutterboden draufmachen und dann einsäen“. Außerdem sollten Wasserverleitungen verlegt werden. Hintergrund ist der hohe Bedarf an Freiflächen, die bei großen Turnieren für die Sportler als Zeltplatz oder Abstellfläche für Bootsanhänger genutzt werden können.

Deshalb möchte der WSV von der Stadt auch das Gelände direkt vor dem Haupteingang pachten, es zur Straße hin abgrenzen, umgestalten und die Laster verbannen. Der Vorsitzende des Wassersportvereins hofft auf eine Umsetzung möglichst noch in diesem Jahr.

Bevor der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer die Gäste begrüßt und Frödert seine Pläne vorstellt, legt bereits Siegfried Heller los. Der Chef des Karosserie- und Lackierzentrums, das direkt an das ehemalige Zirkusgelände angrenzt, ist noch immer stocksauer über die Zustände, die dort über Jahre herrschten: „Wir hatten den Zirkus leid“, sagt er. Aber jetzt müsse auch endlich der Müll verschwinden. Denn noch immer tummelten sich hier Ratten. Und „gibt es einen Müllberg, kommen noch zehn andere dazu“. Heller stößt mit seinen Forderungen auf allgemeine Zustimmung. Auch das andere Gelände „mit seinem Dreck und Staub“ ist Heller ein Dorn im Auge. Seine Auszubildenden habe er schon oft die Straße kehren lassen, damit die Fahrzeuge der Kunden keinen Schaden erlitten.

Bänke am Rheindamm gewünscht

Abgesehen von diesen Detailproblemen gibt es weitere Baustellen, wie Stefan Butzek deutlich macht. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende schätzt die idyllische Lage: „Wenn man hier reinkommt, sieht man den schönen Altrhein.“ Aber sobald man direkt an der Riedspitze sei, „merkt man, dass einiges im Argen liegt“. An einer Umgestaltung interessiert sind viele. Neben dem WSV liegen Reit- und Angelsportverein in nächster Nähe, das Gelände des Sport- und Kulturvereins (SKV) ist ebenfalls nicht weit entfernt. Wenn dort die neue Halle entsteht, geht es auch um ein Gesamtverkehrskonzept.

Butzek erinnert an die Sandhofer Stadtteilversammlung im Juli. Dort hätten Jugendliche mehr Aufenthaltsplätze am Rhein gefordert. Das bekräftigt Lucia vom Jugendhaus-Team. Sie ist gemeinsam mit Niko gekommen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. „Bei uns sind Bänke und Mülleimer an der Fähre und auf dem Damm ein großes Thema, das würden wir uns wünschen.“

Der Wunsch stößt bei den Anwesenden auf Verständnis. Aber gleichzeitig fürchtet sich der eine oder andere vor „Saufgelagen“ und wilden Müllablagerungen. Eisenhauer sind solche Bedenken vertraut: „Konflikte gibt’s immer.“ Er schlägt vor, alle Betroffenen an einen Tisch zu holen, um sich über die Zukunft der Riedspitze Gedanken zu machen.

Der Vorschlag der Sozialdemokraten stößt auf Zustimmung, Kontaktdaten werden auf einer Liste gesammelt. Alle wollen vorbereitet sein – etwa, wenn es darum geht, der Stadt Verbesserungsvorschläge zu machen.

