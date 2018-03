Rund um den Weihrauch

Anzeige

Ein kulinarischer Abend rund um das Thema Weihrauch findet am Samstag, 17. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Bartholomäus, Bartholomäusstr. 4, in Sandhofen statt. Gestaltet wird er von Ministranten, die bei diesem Thema die Experten sind. Die Gäste erwartet am 17. März ein reichhaltiges Menü, ein geselliges Miteinander, ein spannendes Rahmenprogramm und viel Wissenswertes um den Weihrauch, teilen die Veranstalter mit. Der Erlös kommt der Romwallfahrt der Ministranten zugute.

Anmeldeschluss ist am Dienstag, den 13. März. Karten zu 15 Euro erhalten Interessierte in allen Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit Nord zu den Öffnungszeiten. Außerdem gibt es Tickets bei der Gemeindereferentin Sandra Waindok. eng