Sahne schlagen allein mit Muskelkraft

Anzeige

Ein besonderes Projekt für die Vorschulkinder hatte Doris Detering vorbereitet, kirchliche Umweltauditorin und Mitglied im Umweltteam der Dreieinigkeitsgemeinde. Sie erklärte den Kleinen, wie Strom hergestellt wird und ging auf Solarenergie als umweltfreundlichen Ersatz für Kohle ein. Dabei sammelten die Kinder ganz neue Erfahrungen, als sie Sahne mit der Hand und ohne elektrische Geräte schlagen mussten, um eine süße Ergänzung zu ihren Erdbeeren zu bekommen.

Der DRK-Ortsverband Sandhofen war mit einem Rettungsfahrzeug vor Ort. Es sorgt bei den Kleinen immer wieder für Begeisterung. Viele Fragen beantworteten dabei geduldig Tina und Dieter Knoll.

Ab August 2021 geschlossen

Bei aller Freude an der Feier schwebt über dem Kindergarten im Norden das Damoklesschwert der drohenden Schließung. Vor knapp zwei Monaten hatte die Evangelische Kirche mitgeteilt, dass sie die eingruppige Kita zum August 2021 schließen müsse, weil die Einrichtung wirtschaftlich nicht mehr tragfähig sei (wir berichteten). „Hier ist die Stadt nun gefordert einzuspringen und sich des Problems anzunehmen“, zeigte sich Jochen Jung verärgert. Sein Sohn Tobias, der jetzt in den Kindergarten kommt, gehört der letzten Gruppe vor der Schließung in drei Jahren an.

„Wir haben 13 Jahre hier auf dem Scharhof gewohnt und ziehen jetzt weg. Es ist schade um den kleinen Stadtteil, der darunter leider wird, wenn der Kindergarten wegfällt“, bekräftigte Markus Stadler. „Auch den Senioren wird, mit dem Wegfall der Buslinie, sehr viel Lebensqualität genommen“, führte Stadler ein weiteres Problem ins Feld. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018