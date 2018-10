Salsa-Gottesdienst in PX de Dom entführt Gäste in die Karibik

Palmen an Karibikstränden, bunte Häuserfassaden, Cafés und Straßenmusiker in Kubas Hauptstadt Havanna: Dahin entführen wollte Pfarrer Wolfram Langpape von der Dreieinigkeitsgemeinde die Gäste in PX de Dom beim Salsa-Gottesdienst. Er solle zugleich eine Reise und ein Fest des Glaubens sein. Die Band Habana Café entführte die Gottesdienstbesucher in die Karibik und vermittelte kubanisches Lebensgefühl. An der Theke bewiesen sich die Helfer als Cocktail-Barkeeper. Jeder Besucher bekam eines der Mixgetränke gratis. Dass dieser etwas andere Gottesdienst gut angekommen ist, bewiesen die 130 Teilnehmer. Bevor sie sich den karibischen Klängen hingaben, zelebrierte Pfarrer Langpape noch eine Taufe – die den Angehörigen des Täuflings wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018