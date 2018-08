Sandfang nichts für feine Nasen

Anzeige

960 Kilometer Kanäle

Obenauer zeigt den gut 30 Teilnehmern die verschiedenen Reinigungsstufen – alles erklärt der einstige Klärwerksmeister kindgerecht und leicht verständlich.

Es gibt viel zu entdecken und noch mehr zu Lernen auf dem Weg über das Gelände. „Das ist sehr groß und hat sogar Werkstätten, Labore und viele Hallen“, staunen Niklas (8) und Moritz (5). Sie sind mit ihren Großeltern, Helga und Volker Herrwerth, aus Käfertal gekommen. „Schätzt einmal, wie viele Kilometer lang die Abwasserkanäle in Mannheim sind“, fordert Wolfgang Obenauer die Kinder auf.

Sie beginnen zu raten, der Fachmann klärt auf: 960 Kilometer lang ist das städtische Kanalnetz heute. Der Durchmesser der Leitungen beträgt zwischen 0,25 bis 5,20 Meter – nichts zum „Verstecken spielen“. Denn in diesem Labyrinth könne man sich leicht verirren.

Und es nichts für feine Nasen. „Da stinkt es“, erinnert sich Lena. „Sie hat letztes Jahr schon die Kinderführung mit Fremdeinstieg in die Kanalisation in der Breiten Straße mitgemacht“, erzählt ihr Vater, Waldemar Ulrich. Eine Kläranlage, die gut funktioniert, riecht kaum. Fast alles ist abgedeckt. „Je nachdem, woher der Wind weht, kriegen die Nachbarn allerdings schon mal etwas mit“, erzählt Obenauer.

Weiter geht’s an den Zuläufen, an denen das Abwasser von ganz Mannheim ankommt – circa 96 000 Kubikmeter täglich. Zunächst wird alles, was größer als drei Millimeter ist, von riesigen Rechen aus der Drecksbrühe rausgekämmt – tonnenweise Klopapier, Haare, Lumpen, anderer Unrat und tote Ratten. In einem belüfteten Sandfang wird der Sand aus dem Abwasser entfernt. Alle übrigen Stoffe sinken auf den Boden des Vorklärbeckens. Man nennt das Sedimentation.

Unersättliche Bakterien

Zuerst wird das Wasser mechanisch gereinigt, dann biologisch. Das passiert im Belebungsbecken, dem größten „Whirlpool“ Mannheims. Darin leben Bakterien, die die biologischen Stoffe einfach auffressen. „Sie haben viel Hunger und werden eigentlich nie satt“, berichtet Obenauer kindgerecht.

Weil Bakterien Sauerstoff brauchen, wird Luft hineingepumpt. „Die Tierchen futtern den Dreck einfach weg, wenn sie genug Luft haben.“ Der siebenjährige Marlon und sein Freund würden die Tiere, die den Dreck fressen, gern mal sehen. Ob die wohl im Wasser hüpfen? „Die sind sehr klein“, erklärt Obenauer.

Im Becken brodelt und blubbert es. Dann muss sich das Wasser wieder beruhigen. Dazu kommt es in das Nachklärbecken. Jetzt ist es schon wieder fast ganz sauber. „Seit 2010 werden auch noch Reststoffe von Medikamenten und Haushaltschemikalien mit Pulveraktivkohle aus dem Abwasser entfernt. Weitgehend von Schad-, Nähr- und Spurenstoffen befreit, kann man es wieder der Umwelt anbieten“, berichtet er – das Wasser fließt dann in den Rhein.

Der Schlamm kommt 20 Tage lang in drei große Faultürme und erzeugt dort Gas. „Die sehen aus wie Ostereier“, finden die Kinder. Ist zu viel Gas drin, wird es „abgefackelt“. Mit dem Gas werden die Faultürme erwärmt, die Heizung in den Büros betrieben und Strom erzeugt – ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Zum Schluss müssen sich alle die Hände waschen und freuen sich auf ein Glas sauberes Trinkwasser. Die Teilnehmer bedanken sich für die interessante Führung beim ehemaligen Klärwerksmeister. Außerdem bekommen Lena und die anderen Kinder von Azubi Oguzhan Yörür noch einen Stempel für ihr Agenda Diplom.

