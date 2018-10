Sandhofer Straße voll gesperrt

Die Erneuerung der Sandhofer Straße zwischen der Zellstoffstraße und der Firma St. Gobain startet am Montag, 22. Oktober. Der Bereich sei „stark beschädigt und muss unter Vollsperrung des jeweiligen Abschnitts saniert werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Der Gehweg werde in Teilbereichen saniert und bleibe nutzbar. Zusätzlich werde auch die Radverkehrsführung neu gestaltet. Der Weg in südlicher Richtung bleibe bestehen. In nördlicher Richtung plant die Stadt einen Schutzstreifen und die Öffnung des Gehwegs für Radfahrer mit Absenkung des Bordsteins an den Kreuzungen. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai 2019 abgeschlossen sein. Der Verkehr werde umgeleitet, die Stadtbahn fahre wie gewohnt. baum

