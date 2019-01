Sanierung wird teurer

Nach dem Kirchgang lud das Gemeindeteam St. Bartholomäus in Sandhofen zu einem Neujahrsempfang in den Gemeindesaal, an dem auch Pfarrer Franz Schmerbeck und Subsidiar Pfarrer Wolfgang Oberschmidt teilnahmen. Nach der Begrüßung durch Kirchenchor-Leiterin Edeltraud Schmitt stellten die Sternsinger sich und ihr Motto „Wir gehören zusammen“ vor. Danach baten sie die Besucher um Spenden.

Edeltraud Schmitt ließ das vergangene Jahr mit seinen vielen Veranstaltungen Revue passieren. Sie dankte vor allem Martina Diehl von der Gemeinde Guter Hirte Schönau, auf deren tatkräftige Hilfe man angewiesen gewesen sei. Als Gemeindeteam habe man sich am lebendigen Adventskalender beteiligt.

Auch die Vertreter der Gruppierungen teilten mit, was alles stattgefunden hat. So berichtete Egon Schmitt von der Aktion Kirche. Er konnte vermelden, dass insgesamt 56 000 Euro an Spenden für die Sanierung der Kirche gesammelt wurden. Wie berichtet, steigen die voraussichtlichen Kosten von 900 000 auf 1,3 Millionen Euro. Deshalb sei es erfreulich, dass das Landesamt für Denkmalpflege das Vorhaben mit 132 000 Euro bezuschusse.

Informationen zum Peru-Projekt

Unverständnis gab es für die Umbenennung des „Altenwerks“ in „Forum Älterwerden“. Aber egal unter welchem Namen: Es werde weiterhin ökumenische Veranstaltungen geben, versicherte Leiterin Waltraud Seitz. Sie freute sich über den anhaltend guten Besuch. Über die Arbeit der katholischen Frauengemeinschaft kfd berichtete Christa Schwemlein. Sie begrüßte Sabine Krämer, die neu im Vorstand ist.

Positives und weniger Positives konnten die Vertreter Marius Schmidt (Junge Gemeinde) und Benjamin Wiemers (katholische Jugend) vermelden. Positiv sei, so Schmidt, dass alle – egal, welchen Alters – eingeladen seien, an dem Jubiläum „20 Jahre Dörzenbach“ (Ausflugsstätte der Jugend) teilzunehmen. Weniger erfreulich: In diesem Jahr wird nach 13 Jahren beim Fasnachtsumzug kein „Rothaus am Rothaus“ mehr stattfinden.

Vom Arbeitskreis Dritte Welt überbrachte Peter Riedl Grüße der Partnergemeinde in Lima (Peru). Über das Projekt „ZusammenWachsen“ berichtete Uli Thomé und lud zum Mitmachen ein. Als weitere Veranstaltung kündigte Edeltraud Schmitt vom Kirchenchor an, dass in diesem Jahr das Fest der Grundsteinlegung der Kirche gefeiert werden solle. Der Termin stehe noch nicht fest. Bei Sekt und Salzgebäck ließ man den Neujahrsempfang ausklingen. eng

