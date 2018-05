Schule für Torhüter

Anzeige

„Der Weg zur Nr.1“: Unter diesem Motto lädt der SKV Sandhofen in Zusammenarbeit mit der Torwartschule Benjamin Rudolph am 30. Mai zu einem Tag des Torhüters“ ein – gedacht für Interessierte aller Altersklassen (ab sieben Jahren). Das Angebot beginnt um 8.30 Uhr auf dem Vereinsgelände des SKV in der Sandhofer Gaswerkstraße 25.

In diesem Jahr startet die Torwartschule Rudolph ihre dritte Trainingstournee durch halb Europa. Insgesamt stehen rund 110 Trainingstage auf dem Programm. Aktuell wird unter anderem der beste Keeper der Tournee gesucht. Er bekommt ein Probetraining bei einem Bundesligisten. Neu im Angebot ist die mentale Torwartschule. Auch werben die Veranstalter „mit einem optimierten Trainingsplan, der coole und neue Übungen enthält“.

Nähere Informationen gibt es auf der Eventseite der Torwartschule Rudolph unter www.goalkeeper-events.de. Anmeldungen sind direkt über das Anmeldeformular auf der Webseite möglich. Infos gibt es auch telefonisch unter der Nummer 09129/296 39 02 oder per E-Mail an trainingstage@torwartschule-rudolph.de. Bei Interesse wird zeitnahe Anmeldung empfohlen. schi