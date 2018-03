Sebastian Butzek neuer Vorsitzender

Anzeige

Der bundesweite Trend stellt sich offenbar auch in Sandhofen ein: Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sandhofen, Murat Uguz, berichtete bei der Jahreshauptversammlung von vermehrten Neueintritten. Einige der Neumitglieder waren mit Interesse dabei, stellten sich vor und wollen aktiv mitmachen.

Uguz bedankte sich für das Engagement der Mitglieder und Vorstandskollegen im vergangenen Jahr, das unter dem Zeichen der Bundestagswahl stand und deshalb für die Arbeit im Stadtteil wenig Ressourcen gelassen habe. Die Bezirksbeiräte um Sprecher Julian Marx berichteten von ihrem Engagement für die Belange der Bürger von Sandhofen, Scharhof und Blumenau. „Angefangen von Fragen der Kinderbetreuung bis zu Anfragen aus den Reihen der örtlichen Vereine und Bewohner gab es hier reichlich Themen zur Bearbeitung“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Die Gemeinderätin Andrea Safferling stand mit Informationen aus dem Stadtrat zur Verfügung.

Murat Uguz bedauerte, dass er den Vorsitz aus beruflichen Gründen nicht fortsetzen könne. Der Schichtbetrieb lasse den flexiblen Einsatz im Ehrenamt nicht zu. Mit dem bisherigen Stellvertreter Sebastian Butzek konnte ein Nachfolger gefunden werden. Butzek sammelte zunächst bei den Jusos erste Erfahrungen in der politischen Arbeit und wohnt seit fast drei Jahren in Sandhofen. Zugleich wird er Patrick Padzierski im Bezirksbeirat folgen, der ebenfalls aus beruflichen Gründen das Amt nicht mehr ausführen könne. „Ich habe als Mitgliederbeauftragter und aufgrund meiner Kenntnisse als Softwareentwickler den Ortsverein im letzten Jahr digital fit gemacht und werde dieses Thema weiterverfolgen,“ sagte Butzek nach seiner Wahl zum Vorsitzenden. „Gerade die Einbindung und Betreuung der neuen Mitglieder in die Arbeit vor Ort sowie weiterhin eine lebendige Gesprächskultur sehen wir als eine unserer Schwerpunktaufgaben.“ Schließlich stehe 2019 die Kommunalwahl als große Herausforderung an.