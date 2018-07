Seebären nehmen Gäste mit nach Hawaii

Anzeige

„Einmal nach Bombay, einmal nach Rio, einmal nach Hawaii“: In diese von der Sonne verwöhnten Länder zu reisen, wie es die Rheinauer Seebären musikalisch vorschlugen, war beim Sommerfest der Gartenfreunde in Sandhofen nicht notwendig. Die Sonne spielte auch hier mit und sorgte so dafür, dass die Damen am Ausschank mit ihren gekühlten Getränken ständig gefordert waren.

Ein ganzes Wochenende nehmen sich die Gärtner und ihre Freunde immer Zeit, gemeinsam zu feiern. Nicht nur die Rheinauer Seebären mit ihrem ältesten Sänger Otto Munz (92), sondern auch die „Gartenfrüchtchen“ unter Leitung von Cornelia Allegra erfreuten die Gäste. Sie boten eine Playback-Show mit passender Mimik und der Kostümierung der jeweiligen Stars aus der Schlagerbranche, die sie darstellten.

Das Unterhaltungsprogramm, das Vorstand Anton „Toni“ Künstner mit seinen Kollegen zusammengestellt hatte, war sehr groß. Für beste Laune sorgten DJ Tanjo und die Sandhofener Kultband Blaulicht Trio, ein besonderer Programmpunkt war die Line Dance Gruppe aus Hemsbach.