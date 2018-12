Senioren erraten Märchenfiguren

Die Veranstaltungen vom Altenwerk der katholischen St. Bartholomäus-Gemeinde sind stets gut besucht. Auch diesmal, bei der Adventfeier, sorgte die Leiterin der Gruppe, Waltraud Seitz, mit ihrem Team wieder für einen gelungen Nachmittag.

Ein Buffet mit verschiedenen warmen Speisen lud die Gäste zum Mittagessen ein. Am Nachmittag kündigte sich dann Besuch an: Die Mädchen und Jungen vom Schönauer Kinderhaus St. Raphael trugen mit ihrer Darbietung zur Unterhaltung bei. Der Nachwuchs hatte sich als bekannte Märchenfiguren verkleidet, und die Seniorinnen und Senioren mussten das dargestellte Märchen erraten. Gut präsentierte eine kleine Gruppe das Märchen „Rotkäppchen“ – die Vorführung wurde mit reichlich Applaus belohnt.

„Wir sagen Euch an, den lieben Advent“: Beim Singen wurden die Gäste im Gemeindesaal am Klavier von Ingeburg Jöck begleitet. Gedanken zum Advent trugen Jutte Schulz, Eva Wilczek, Waltraud und Fitz Seitz den Besuchern vor. Im Saal konnten am Stand der kfd noch weihnachtliche Artikel – leckere selbst gebackene Plätzchen, Liköre, Marmeladen oder Handarbeitswaren – erworben werden.

Mit den besten Wünschen zu Weihnachten und dem neuen Jahr verabschiedete sich das Team vom Altenwerk von seinen Gästen für dieses Jahr. eng

