Senioren große Freude bereitet

Menschen in Seniorenheimen musikalisch eine Freude bereiten: das sei den Aktiven des Vereins Sängerbund-Sängerlust aus Sandhofen „schon immer eine Herzensangelegenheit“ gewesen, betont Vorsitzender Hubert Becker. So hatte der Sängerbund in der Vergangenheit mehrere Auftritte im Otto-Bauder-Haus auf der Schönau. In diesem Jahr ging es für den Chor ins Seniorenheim St. Franziskus auf dem Waldhof.

„Der Leiter des Hauses, Martin Wojas, war über den Vorschlag der Sängerbündler sehr erfreut, die Weihnachtsfeier im Caritas-Heim gesanglich zu umrahmen, so dass er spontan zusagte“, berichtet Hubert Becker. Bei Liedern wie „Oh Tannenbaum“, „Leise rieselt der Schnee“ oder „Fröhliche Weihnacht überall“ wurden Erinnerungen wach, und viele der älteren Menschen, wie auch das Pflegepersonal, sangen kräftig mit.

Lied aus Südafrika

Weniger bekannte Lieder wie „Heut’ kam ein Engel“ und andere wurden heftig beklatscht. „Ein Lied aus Südafrika, ,Masithi’, teils in Originalsprache, wie auch mit dem deutschen Text ,Amen, wir preisen Gott den Herrn’ gefiel allen ganz besonders“, so Hubert Becker. Der Chor verabschiedete sich nicht nur mit herzlichen Weihnachts- und Neujahrswünschen, sondern versprach, wiederzukommen.

Die Weihnachtszeit besungen hatten die Aktiven des Sängerbunds natürlich auch bei ihrer eigenen Winterfeier im Schulungsheim der Kleingärtner in Sandhofen (wir berichteten). red/ bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019