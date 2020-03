Seniorinnen sinnen auf Rache

Angelika Jungmann (v.l.) und Christa Schwemlein mit Iris Welling. © kfd

Einblicke in die noch unveröffentlichte Fortsetzung ihres Krimis „Späte Rache rostet nicht“ gab die Mannheimer Autorin Iris Welling zum Auftakt des neuen Jahresprogrammes der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Sandhofen. Die aus Sandhofen stammende Schriftstellerin las in der St. Bartholomäusgemeinde vor zahlreichen Gästen.

Im Rahmen der Lesung gewährte die Schriftstellerin erste Einblicke in eine ungewöhnliche Frauen-Freundschaft, die im fortgeschrittenen Alter Rachegedanken auslebt. Neben Frauen jeden Alters saßen auch ein paar Männer im Saal. Die ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden der Protagonistinnen fanden beim Publikum schnell Zustimmung und sorgten für so manchen Lacher.

Im Fortsetzungsroman, der noch keinen Titel hat, gesellt sich zum altbewährten und eingespielten Trio aus dem Schönauer Seniorenstift Abendfrieden eine vierte Dame aus Heidelberg. Diese benötigt dringend Hilfe gegen ein Familiengespenst. Der Rachefeldzug erfordert einen Umzug auf die Rheinau.

Welling verrät, gab es für den Stadtteil Rheinau praktische Gründe. „Ich fahre selbst mit der Straßenbahn und hab’ gleich gesehen, dass man von der Schönau mit der Linie 1 direkt und ohne Umsteigen nach Rheinau fahren kann.“ Dort ermitteln die vier Damen auch gleich noch in einem verdächtigen Todesfall in der Nachbarschaft. Welling findet, dass die in ihrem Krimi beschriebene gegenseitige Unterstützung der Seniorinnen ein gutes Beispiel für Frauensolidarität sei. „So wie sie auch bei der kfd gelebt wird.“

Nach der Pause, in der sich die Gäste an einem Häppchen-Büfett bedienen konnten, erfuhren die Gäste allerlei Informationen aus dem Nähkästchen, es ging um Schreibarbeit sowie über Probleme, wenn es darum geht, ungewöhnliche und mitunter auch gespenstische Vorfälle so zu beschreiben, dass sie nicht fernab aller Realität, aber dennoch unterhaltsam sind. Für Vergnügen sorgte auch Wellings Schilderung über ihre Erfahrungen mit der Pressestelle der Polizei sowie einer schwierigen Tatort-Besichtigung am Rheinauer See.

Am Ende der Lesung bedankte sich die Vorsitzende der kfd-Sandhofen, Christa Schwemlein, bei der Autorin mit einem Blumenstrauß für den vergnüglichen Abend. Wie im vergangenen Jahr verzichtete Welling auf ein Honorar, und der Eintritt war frei. Die Spenden des Abends in Höhe von 300 Euro werden dem Frauen- und Kinderschutzhaus Heckerstift übergeben. baum/zg

