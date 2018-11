Singende Prinzessin begeistert

Jetzt ist es offiziell: Michelle I. vom Goldenen Schnitt ist die Lieblichkeit der Stichler im SKV der Kampagne 2018/19. Bevor sie aber ihre Insignien von Kommandeuse Vivien Edinger erhielt, dankte Anja II. von Klang und Gesang in einer emotionalen Rede all denen, die sie in ihrer Kampagne unterstützt, begleitet und gesponsert hatten. Das Amt habe ihr sehr viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Elvira Jakobi überreichte Anja II. eine Schärpe mit der Aufschrift „Princess forever“. Diese solle die Ex-Prinzessin beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Rosengarten tragen.

Die neue Lieblichkeit des SKV, Michelle I. vom Goldenen Schnitt, trug ihr Motto nicht nur in Reimform vor, sondern beendete den Vortrag sogar singend. Ihre Dankesworte richteten sich an ihre Familie für die Unterstützung in der Fasnachtszeit. Ein besonderes Dankeschön ging an ihre Chefs, Danny und Bernd Knoop von „Knoop Friseure“. Die stellen sie nicht nur für die Kampagnen-Termine frei, sondern übernehmen auch das Frisieren der Lieblichkeit.

Gemeinsamer Tanz

Nach der Krönung zeichnete die neue Prinzessin die Abordnungen anderer Vereine mit ihrem Orden aus. Mit der Inthronisation fand auch gleichzeitig das Ordensfest im SKV Clubhaus statt. Für den fasnachtlichen Schwung sorgte der Ehrenpräsident Horst Karcher musikalisch mit seiner „Quetsch.“ Auch das Duo „Full House“ unterhielt die Gäste. Zum Freestyle auf der Tanzfläche trafen sich dann die anwesenden Ex-Prinzessinnen zusammen mit der aktuellen Lieblichkeit Michelle I.

