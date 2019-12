Sketche und Lieder

Über ein abwechslungsreiches Programm freuten sich die Gäste, die zur Feier der Aurelia Sandhofen in den Jakobussaal gekommen waren. So zeigte die Aurelia-New Generation in Chorgemeinschaft mit den Flying Lips vom SB Seckenheim unter Leitung von Antje Geiter unter anderem mit „Merry Christmas allerseits“ und „Merry Christmas everyone“ ihr Können. Der Frauenchor unter Leitung von Octavio Yang präsentierte gekonnt das „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit deutschem Text. Der gemischte Chor, ebenfalls unter Leitung von Yang und Genya Kai am Klavier, überzeugte mit „Die drei Könige“ und „Herbei, o ihr Gläub’gen“. Mit Genya Kai am Klavier sangen alle Anwesenden bekannte Weihnachtslieder, und Octavio Yang beeindruckte und rührte alle Anwesenden mit „O holy night“.

Vorsitzender Dieter Schatz ehrte Mitglieder, für 15 Jahre Bernd Herbel sowie von der New Generation Anna Widmann, Anja Bergbold und Jugendleiterin Marina Bergbold. 40 Jahre dabei sind Pfarrer August Becker, Monika Flick und Charlotte Schmelzer. Für viel Gelächter sorgten die Sketche „Zwei Babbelschnute“ mit Heidi Thomeier und Gisela Schreiner, „Im Reisebüro“ mit Ursula Größle und Gaby Hartung und „Märchen im Altersheim“ mit Anja Bergbold, Marina Bergbold, Anna Widmann, Christina Steinhauer, Leslie und David Neider. red/bhr

