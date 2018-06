Anzeige

Die Freireligiöse Jugend bietet für Kinder und Jugendliche in diesem Jahr eine Sommerfreizeit in Österreich an. Unter dem Motto „Alpenglühn’n“ geht’s ins Pitztal.

Wie die Gemeinde mitteilt, stehen auf dem Programm des zehntägigen Urlaubs gemeinsame Ausflüge in die Berge und in ein Erlebnisbad. Neben einer Rallye werden der Ankündigung zufolge bei der Freizeit auch jede Menge Spiel- und Sportaktionen angeboten.

„Alle, die Lust auf zehn Tage Spaß, Action aber auch Entspannung haben, sind herzlich willkommen“, schreibt die Freireligiöse Gemeinde. Die Ferienfreizeit findet in der Zeit vom 26. Juli bis 4. August statt. Die Kosten betragen 450 Euro inklusive Fahrt, Übernachtung mit Vollpension, Ausflügen und Kreativmaterial. Abfahrtspunkt in Mannheim ist in L 10, 4-6.