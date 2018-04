Sorge vor belasteten Lebensmitteln

Anzeige

Mit dem brisanten Thema belastetet Flächen beschäftigte sich der Grünen-Ortsverband Mannheim Nord. Im Mittelpunkt der Betrachtung: per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC). Der Bürger erfahre dabei Umweltverschmutzung direkt vor der eigenen Haustür, so Grünen-Sprecherin Susanne Aschhoff im Bartholomäusgemeindesaal in Sandhofen: „Die Menschen beschäftigt nun die Frage, ob der eigene Garten auch betroffen ist.“

2014 seien ausgewählte Flächen untersucht worden, berichtete Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne). Das Ergebnis: Von 317 Hektar waren 244 Hektar in unterschiedlichem Maß belastet. Seitdem würden kontinuierlich Lebensmittel und Feldfrüchte auf PFC kontrolliert. Dazu diene das Vor-Ernte-Monitoring, informierte Markus Roeingh, Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen und Umwelt.

Verunreinigte Brunnen

Diese Vorgehensweise sei sehr kostenintensiv, aber notwendig, betonte Hans-Peter Wöllner vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz in Sinsheim. „Wir arbeiten dabei eng mit der Lebensmittelüberwachung zusammen“, sagte er. In den vergangenen drei Jahren seien 200 Pflanzenproben von belasteten Flächen entnommen worden. „Bei vier Proben war der Beurteilungswert überschritten.“ Die betroffenen Lebensmittel seien nicht in den Verkauf gekommen, stellte Wöllner klar.