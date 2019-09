Soulstimme Shorty begleitet von Keyboard und Trompete

Amerikanische Soulmusik, italienisches Essen und ein „internationales“ Publikum aus dem Mannheimer Norden: Diese drei Komponenten garantierten für einen großartigen musikalischen Abend in der Gaststätte „Zum Schulungsheim“ in der Kleingartenanlage Sandhofen.

„We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving“ – nicht nur diese berührenden Zeilen aus dem Lied „USA for Africa“ präsentierte Shorty, die bekannte Soulstimme aus dem Mannheimer Norden. Auch „My Girl“ von den Temptations oder Hits von Percy Sledge standen auf dem Programm, das er für diesen Abend zusammengestellt hatte. Begleitet wurde Shorty von seinem Partner Paul auf dem Keyboard, auf der Trompete oder als Backgroundsänger.

Schnell füllte sich an diesem Abend der Platz vor der Theke, den man als Tanzfläche ausgewiesen hatte. Das Publikum im Lokal bedankte sich für den guten Auftritt mit viel Applaus.

Der nächste Auftritt des Soul-Duos findet am Samstag, 26. Oktober, im SKV Clubhaus statt. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019