Spareinlagen gestiegen

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelang es der Volksbank Sandhofen, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Das zeigte sich bei der Mitgliederversammlung. Die Entwicklung des Geschäftsvolumens zeige, dass die Menschen die Bank als fairen Partner schätzen, so die Vorstände. Das Treffen leitete Vorstandssprecher Manfred Baumann.

Im Kreditgeschäft konnte trotz der hohen Tilgungsleistung der Kunden ein Wachstum in Höhe von 2,5 Millionen Euro erreicht werden. Für die Sparer verwaltet die Volksbank rund 196 Millionen Euro an Einlagen. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Millionen Euro gestiegen. Parallel zur Dividendenauszahlung hat die Volksbank ihr Eigenkapital weiter erhöht.

Die wachsende Zahl der Mitglieder liegt aktuell bei 7777. Wert lege der Vorstand auch auf gesellschaftliches Engagement, hieß es. Insgesamt 40 000 Euro spendete die Bank im vergangenen Jahr an öffentliche und soziale Einrichtungen. Im Jahr 2017 zahlte die Bank 568 000 Euro an Steuern, davon 273 000 Euro an Gewerbesteuer.