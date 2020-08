Sparkasse baut um

Vom 10. August bis voraussichtlich Oktober saniert die Sparkasse Rhein Neckar Nord ihre Filiale in der Sandhofer Straße 331. Die Filiale wird während der Umbauarbeiten geschlossen, der Zugang zu Geldautomaten und Selbstbedienungsgeräten bleibt aber bis Mitte September offen. Für persönlichen Service und die Beratung nach Terminvereinbarung können Kunden die Filiale Schönau im Bromberger Baumgang 16 aufsuchen. Dort befinden sich ebenfalls Selbstbedienungsgeräte sowie Geldautomaten.

„Gerade in Sachen Technik und Innenraumgestaltung bringen wir unsere Filiale in Sandhofen auf den neusten Stand“, sagt Filialleiter Michael Lutz. Decken, Wände und Böden werden erneuert, Klimatechnik und Elektrik von Kern auf saniert. „Wenn wir im Oktober wieder öffnen, entspricht unsere Filiale nachhaltigen Standards,“ so Lutz.

Die Investition in den Umbau beziffert das Kreditunternehmen mit einem „mittleren sechsstelligen“ Betrag. Bargeld abzuheben werde zudem ab der Wiedereröffnung auch außerhalb der Filialräume ermöglicht, da ein Außenautomat dazukommt. Alle Dienstleistungen in der Filiale Sandhofen werden dann barrierefrei erreichbar sein. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020