Spaß auch ohne Polonaise

Julia Leml (l.) und Waltraud Seitz mit ihrem Bügeleisen-„Grill“. © Engler

Jubel, Trubel, Heiterkeit – das war bei den Senioren des Altenwerks der St.-Bartholomäus-Gemeinde angesagt. Dafür, dass Stimmung aufkam, war Markus Schnell mit seinem Akkordeon zuständig. Auch wenn es vielen nicht mehr möglich ist, sich an einer Polonaise durch den Gemeindesaal zu beteiligen, machten sie beim Singen und Schunkeln an ihren Tischen kräftig mit.

Als appetitanregend kann man die Büttenrede von Isolde Katzer als Köchin des Gasthauses „Zum schmutzigen Lamm“ nicht bezeichnen, etwa wenn sie sagte: „Bei uns liegt die Butter noch newa dem Komm.“ Dass Schwerhörigkeit für Missverständnisse sorgt, bewiesen Helga Reubold und Heidi Kühnelt bei „Schiller und Schaller“.

„Ahoi, ihr Narre hier im Saal. Ich grüß Euch alle noch einmal“: Als „Roigeplaggder“ gab Hans-Ulrich Jagosky mehr als nur einen Schwank aus seiner Jugend zum Besten. Schon der Einzug der „Ehrenjungfrau“, dargestellt von Friedrich Seitz, sorgte für schallendes Gelächter. Als die beiden Vertreterinnen Julia Leml und Waltraud Seitz ihren Grill, bestehend aus zwei Bügeleisen, anboten, hatten sie damit bei ihrem Verkaufsgespräch keinen Erfolg. Dafür wurde ihr Bemühen mit viel Applaus und Lachern belohnt.

Für eine Überraschung bei der Fasnachtsveranstaltung des Altenwerks sorgte ihre Lieblichkeit Michelle I., die als erste Prinzessin der Stichler die Senioren besuchte. Vielen ist es nicht mehr möglich, an Sitzungen in der Fasnacht teilzunehmen. Dass die Freude bei den Gästen sehr groß war, sah man ihnen an.

Michelle I. ging von Tisch zu Tisch, um alle persönlich zu begrüßen oder teilweise sogar in den Arm zu nehmen. Die Leiterin des Altenwerks, die von der Lieblichkeit einen Orden erhielt, dankte ihr dafür, dass sie sich mit dem Besuch Zeit genommen hat. Michelle I. warb auch für ein soziales Projekt, für das sie sich während der gesamten Kampagne einsetzt: die Vesperkirche.

Am Schluss servierten die Mitglieder des Altenwerks die eigentlich an Aschermittwoch üblichen, aber beliebten eingelegten Heringe. Die lauten Sa-Hoi-Rufe durften auch an diesem geselligen und spaßigen Nachmittag nicht fehlen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019