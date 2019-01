SPD lädt zu offenem Neujahrstreff

Am Samstag, 19. Januar, ab 14 Uhr, lädt der Ortsverein der SPD Sandhofen die Bürger ein, am Stichplatz das neue Jahr bei einem heißen Getränk zu begrüßen. Bei schlechtem Wetter wird ein Zelt gestellt. „Dieses Mal gehen wir den umgekehrten Weg,“ betont Vorsitzender Sebastian Butzek, Mitglied des Bezirksbeirats. Nach einer Haustüraktion im vergangenen Sommer soll nochmals in direktem Gespräch Gelegenheit sein, mit den politischen Akteuren im Stadtteil Anliegen und Wünsche vorzutragen. Auch Rückmeldungen über positive Dinge, die weiterverfolgt werden sollen, sind willkommen. „Der Dialog auf Augenhöhe steht deshalb auch im Zentrum dieses Wahlkampfes“, erklärten die beiden Sandhofer SPD-Kandidaten für den Gemeinderat, Murat Uguz und Myriam Hartmann. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019