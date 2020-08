SPD lädt zur Radtour

Für Donnerstag, 27. August, um 17 Uhr, lädt die SPD-Gemeinderatsfraktion zu einer Radtour durch Sandhofen, Treffpunkt ist die Riedspitze 19. Nach Ansicht der Sozialdemokraten wird es Zeit, den Stadtteil fahrradfreundlicher zu machen. So gebe es an einigen Stellen etwas zu tun: Die Theodor-Heuss-Brücke sei nur über eine steile Treppe erreichbar, an Ampelanlagen seien Bordsteine zu hoch und viele Straßen und Radwege sanierungsbedürftig. Mit dabei sind die verkehrspolitische Sprecherin, Isabel Cademartori, Stadträtin Andrea Safferling und die Bezirksbeiräte Sebastian Butzek und Marcel Knoch. Anmeldungen per Mail an spd@mannheim.de oder unter Tel. 0621/293 2090. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020