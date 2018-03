Spende für Klettergerüst

Anzeige

Über gleich zwei Spenden für die geplanten Klettergerüste an der Gustav-Wiederkehr-Schule konnte sich nun der Förderkreis der Grundschule im Mannheimer Norden freuen. So übergab das Team des sortierten Flohmarkts, der zweimal im Jahr in der Dreieinigkeitsgemeinde veranstaltet wird, einen 1000-Euro-Scheck, und auch die Markus-Apotheke unterstützt das rund 70 000 Euro teure Vorhaben. Zur Spendenübergabe fanden sich auf der noch kahlen Spielfläche von links Marcel Bohlender (Markus-Apotheke), Rektorin Sibille Krappel sowie Margritt Schmitt, Claudia Hauser, Katrin Diehl und Andrea Hildenbrand vom Flohmarkt-Team ein. Das erste Spielgerät soll nun in der zweiten Woche der Osterferien aufgebaut werden. red