Sport-Parcours für Vierbeiner und ihre Halter

Ein wuseliges Treiben bot das Frühlingsfest für Hunde auf dem Gelände des Schäferhundevereins der Ortsgruppe Schönau im Viernheimer Weg. Die Vorstände Dietmar Fluhrer und Andreas Lenz, die das Gelände für das Fest mit den Hunden „Lenzi’s Hundeschule“ zur Verfügung stellten, versorgten als Helfer gemeinsam mit vielen anderen die Gäste.

Bei der von Nicole Lenz veranstalteten Hundeolympiade mussten sich nicht nur die Hunde sportlich am Parcours beweisen, sondern auch zusammen mit „Frauchen“ und „Herrchen“ als Team. Die Sieger wurden mit einem Pokal ausgezeichnet. Verschieden Verkaufsstände boten alles für den Hund – vom Eis bis hin zu Popcorn oder veganen Leckerlis war alles dabei. Schönheitspflege, vom Krallenschneiden bis hin zu einem neuen Haarschnitt - war am Stand von „Tamara’s Hundetreff“, gab es ebenfalls. Die Hundehilfe warb darum, Straßenhunde in Rumänien zu unterstützen.

Nicht nur die Hunde waren gut versorgt an diesem Nachmittag. In Kooperation mit dem Schäferhundeverein sorgten die Veranstalter für Essen und Getränke. Unterhaltung bot die Band „Black and White September“ mit eigenen Songs. eng