Sport und Spaß stehen im Vordergrund

Kein Platz für Geld

Dass Sandhofen aktuell nicht mehr in Deutschlands erster Liga vertreten ist, sieht Stefanski gelassen. „Bei uns werden Sport und Spaß großgeschrieben, das ist uns ganz besonders wichtig“, erklärte Stefanski, die sogar schon an Weltmeisterschaften teilnahm. Dass das nicht selbstverständlich zu sein scheint, belegen einige Vereine in der Region, die sich aufgrund von fehlenden Spielern auflösen mussten. „Wie das im Sport so ist, haben viele Spieler des Geldes wegen den Club gewechselt“, so Stefanski.

Auch Philipp Geis, erster Vorsitzender beim BC Sandhofen, betrachtet diese Entwicklung kritisch, sieht für den eigenen Verein aber keine Gefahr. Das liegt daran, dass Spieler, die des Geldes wegen antreten, beim BC gar keinen Platz haben. Stefanski beschreibt den Verein als „freundschaftlich und sportlich familiär“, wo niemand auf persönlichen Profit aus ist. Im Ligabetrieb spielt Geld ohnehin keine Rolle, da nichts an die Gewinner ausgezahlt wird. In dieser Hinsicht lukrativ sind ausschließlich Turniere.

Dass die Sandhofer Boule-Spieler mit ganzer Leidenschaft hinter ihrem Sport stehen, zeigt ihr ganzjähriger Spielplan. Unabhängig der Außentemperatur stehen die Vereinsmitglieder auch bei Schlechtwetter und in der winterlichen Kälte im Freien – dann eben unter einem Dach. Die bis zu 800 Gramm schweren Metallkugeln sind in jedem Fall robust genug. Trainieren können die Mitglieder so oft sie wollen, da sie die Vereinsanlagen jederzeit nutzen können. Auf eigene Trainer greift der BC Sandhofen aktuell nicht zurück, „das hat sich bei uns bisher nie nachhaltig bewährt“, so Geis. Es gebe allerdings Überlegungen, es noch einmal zu versuchen, was hinsichtlich der sportlichen Ziele am Ende vielleicht doch ein entscheidender Vorteil sein könnte.

An Fleiß und Ehrgeiz mangelt es den Spielern freilich nicht; bereits während des Ligabetriebs, besonders aber wenn die Liga pausiert, ist man bei nationalen und sogar internationalen Turnieren vertreten. Eine dementsprechende Lizenz, die zur Teilnahme berechtigt, muss von jedem Spieler beim Deutschen Pétanque Verband (DPV) erworben werden.

Den ersten Spieltag der neuen Saison beendeten die Sandhöfer recht erfolgreich bei zwei Siegen und einer knappen Niederlage. Das bedeutet vorerst Rang drei in der Tabelle der Regionalliga-Nord.

