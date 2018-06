Sprühaktion setzt deutliches Zeichen

Anzeige

Dabei scheinen die Verkehrsverhältnisse eigentlich klar zu sein: An der Schönauer Straße weist ein Verkehrsschild Autofahrer darauf hin, dass sie sich in einer 30-Kilometer-Zone bewegen. „Nur sieht das kaum einer, weil er ja in der engen Kurve auf den Gegenverkehr achten muss“, hat Bezirksbeirat Frank Loreth festgestellt.

CDU-Stadtrat Thomas Hornung begrüßte die Sprühaktion: „Es kann doch kein Problem sein, zwei oder drei Mal darauf hinzuweisen, dass hier mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden sollte.“ Um den Stich herum herrsche halt nun einmal viel Betrieb, und die Anwohner liefen kreuz und quer über den Platz. „Wir werden nun die Verwaltung auffordern, hier endlich etwas zu tun“, so Hornung.

Parkzeiten überschritten

CDU-Mann Egon Jüttner beklagte in diesem Zusammenhang, dass viele Autofahrer auch zu lange parken würden, obwohl dies auf eine Stunde zeitlich befristet sei. „Das kümmert keinen Menschen“, so Jüttner. Der Kommunale Ordnungsdienst werde einfach nicht aktiv. Gerade das aber habe der Bezirksbeirat schon mehrfach von der Verwaltung gefordert. Aber es seien nur ausweichende Antworten zu erhalten.

In einem Brief aus dem vergangenen Jahr verweist das Dezernat Bauen, Verkehr und Sport darauf, dass im Bereich der Bushaltestelle in einem Abstand von rund 75 Metern gleich zwei Querungsmöglichkeiten mit Fußgängerüberwegen bestünden. Außerdem könnten die Fußgänger laut Verwaltung auch über die Petersauer Straße oder Flachsstraße ausweichen.

„Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Er nimmt doch keine 200 Meter Umweg in Kauf, nur um über die Straße zu gehen“, wundert sich eine Anwohnerin. Doch in dem Antwortschreiben der Verwaltung steht eindeutig: „Aus den genannten Gründen sind weitere signalisierte Fußgängerquerungen nicht erforderlich.“

Den Bezirksbeiräten geht es gar nicht um eine zusätzliche Ampel oder einen Zebrastreifen. Sie wollen, dass zunächst einmal die geltende Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. „In jedem kleinen Pfälzer Dorf s findet sich ein Smiley, der den Autofahrern zulächelt, wenn sie sich an die Geschwindigkeit halten. Warum geht das denn eigentlich nicht hier,“ fragt sich nicht nur Anwohner Gerhard Engländer. Das könne doch auch nicht so teuer sein.

Busse passen sich an

Er beobachtet die Raserei vor allem am Abend schon seit Jahren und fragt sich eigentlich nur, warum da noch nichts passiert ist. Am Stich selbst war ein Tag nach der Sprühaktion zumindest schon etwas zu bemerken. Die Busse der RNV hätten sich an die aufgesprühte Geschwindigkeit gehalten und seien langsamer gefahren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018