Stadtbibliothek ändert Zeiten

Die Stadtbibliothek Mannheim ändert während der Osterferien vom 26. März bis 7. April ihre Öffnungszeiten. Die Zweigstelle Sandhofen ist vom 3. bis 7. April geschlossen. Das Schulgebäude, in dem die Zweigstelle Schönau untergebracht war, wird saniert. Die Bibliothek bleibt deshalb voraussichtlich bis 6. April geschlossen und öffnet danach in einem Ausweichquartier. Genaueres wird noch bekanntgegeben. Die Zentrale im Stadthaus N 1 sowie die Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus schließen am Samstag, 31. März. Vom 27. März bis 6. April werden die Haltestellen in den Stadtteilen nicht bedient. baum/zg