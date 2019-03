Stärkung der Kranken

Die Bartholomäusgemeinde Sandhofen feiert am Sonntag, 24. März, die Eucharistiefeier mit Spendung der Krankensalbung. Beginn ist um 15 Uhr in der Bartholomäuskirche.

Wer die Krankensalbung erhalten möchte, soll in den vorderen, dafür reservierten, Kirchenbänken Platz nehmen, teilt die Gemeinde mit. Hier seien die Kniebänke heruntergeklappt. Die Bänke, in denen die Kniebänke hochgestellt wurden, mögen bitte freigelassen werden. Nach dem Gottesdienst ist für die Gruppe und ihre Angehörigen Kaffee, Kuchen und ein kleiner Imbiss im Gemeindehaus von unserer Jungen Gemeinde gerichtet.

Die Krankensalbung werde zu Unrecht als das Sterbesakrament bezeichnet, erklärt die Gemeinde. „Krankensalbung ist das Sakrament der Kranken und dient der Stärkung vor einer größeren Operation, wenn jemand länger krank ist, in jeder ernsthaften Erkrankung oder wenn jemand alt und gebrechlich ist“, so die Gemeinde. Für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer ist die rechte Seitentür der Kirche an der schrägen Rampe geöffnet. Es ist keine Anmeldung erforderlich. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019